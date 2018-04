Vijf doden aan 'Den Bougie' leidden tot algemeen stemrecht 21 april 2018

02u52 0

Een staking met een dodelijke climax in Borgerhout opende in 1893 de deur voor de invoering van het algemeen stemrecht in ons land. Wie er alles wil over weten, moet zondag 22 april naar het districtshuis aan het Moorkensplein voor een mini-expo.





Tot 1956 stond in de Bleekhofstraat de kaarsenfabriek de Roubaix-Oedenhoven, in de volksmond 'Den Bougie'. Op 18 april 1893 was de zwaar vervuilende fabriek het decor voor een demonstratie die uit de hand liep. De confrontatie tussen stakers en gendarmes kostte vijf betogers het leven. De sociale onrust vloeide voort uit een afgewezen voorstel van de liberalen voor algemeen stemrecht. De veldslag maakte indruk: het parlement keurde het algemeen stemrecht tóch goed.





De mini-expo is zondag open van 10 tot 18 uur met rondleidingen om 14, 15 en 16 uur. Toegang is gratis. (PHT)