Vierde verdachte (15) in zaak rond ‘kopschoppers’ onder huisarrest geplaatst

BJS

10 april 2019

16u56 0 Antwerpen In het onderzoek naar de Antwerpse ‘kopschoppers’ heeft de jeugdrechter de vierde verdachte, een 15-jarige jongen die dinsdag werd opgepakt, onder huisarrest geplaatst. De drie andere verdachten, twee 17-jarigen en een 16-jarige, waren eerder al in een gesloten jeugdinstelling geplaatst.

Bij het incident werd een 59-jarige man zaterdagochtend aangevallen door een groepje jongeren toen hij op een tram aan het wachten was. Een van de aanvallers schopte hem tegen het hoofd toen hij neerlag. Tijdens de aanval zou ook de smartphone van het slachtoffer gestolen zijn. De man deed later aangifte van de feiten. Zondag doken dan beelden van het incident op en kon de politie twee verdachten inrekenen. Maandag en dinsdag kon telkens nog één verdachte worden gevat.

De jeugdrechter legde de jongste verdachte vandaag een mildere maatregel op in vergelijking met de drie anderen. “De rol van de 15-jarige verdachte is kleiner dan de rol van de drie anderen”, aldus het parket, dat om plaatsing in een jeugdinstelling had gevraagd. “Het was ook de eerste keer dat de jongere voor strafbare feiten werd voorgeleid.”

De verdachte is onder huisarrest geplaatst en krijgt vorming en herstelbemiddeling met het slachtoffer opgelegd.