Vier oudjaar met Solomun in Waagnatie Dieter Lizen

28 december 2018

20u14 0

Solomun, een van ‘s werelds meest gevierde house- en technodj’s komt op 31 december naar de Waagnatie. Geboren als Mladen Solomun in Bosnië maakt de producer vandaag over de hele wereld het mooie weer met zijn eigen producties, zijn label Diynamic en zijn dj sets waarin steevast house en techhouse met emotie de boventoon voeren. De warming up gebeurt door Tofke en na Solomun bouwen ook Magit Cacoon en Kapibara nog een feestje tot zeven uur ‘s morgens. “Tickets zijn bijna uitverkocht, ongeveer 90 procent is de deur uit,” laat organisator Labyrinth Club weten.