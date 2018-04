Vier muziekfestivals dit weekend 27 april 2018

Dit weekend vinden er maar liefst vier muziekfestivals plaats in Antwerpen. Op vrijdag en zaterdag houden ze in Berchem in de Hofstadestraat het gezellige Festiveuzzel. Je kan er genieten van onder meer Blackwave, Skyve en Eva De Roo, Cookies & Cream en Faisal.





In het Merksemse Bouckenborghpark plannen de scouts van Sint-Frans zaterdag hun Twentyfoor, met kinderanimatie en sport in de namiddag en 's avonds een optreden van Wally (uit de band van Tourist LeMc) en een fuif met de Partyshakerz.





Hip-hop fans kunnen zaterdag hun hartje ophalen aan een 100 procent Belgische line-up op het Park Festival. Met beats en rhymes van onder meer Luie Louis, Bibi Seck, Blu Samu en Lefto vindt het gratis feest plaats op het Stadsbalkon. Dat is een platform naast de treinsporen van Antwerpen-Centraal boven club Ampère.





Jeugdhuis Tel 18 ten slotte breekt een lans voor nieuw muzikaal talent met hun Rewired festival op vrijdag en zaterdag. Onder meer Blow Trio, Orange Skyline, To The Bone en Maverick zullen tonen wat ze in huis hebben in de Waterstraat in Ekeren. (DILA)