Vier lichtgewonden bij aanrijding door taxi Sander Bral

30 maart 2019

15u37 0

Bij een aanrijding aan de Schijnpoortweg in Antwerpen-Noord zijn vrijdagavond vier lichtgewonden gevallen. Een voertuig stond rond half tien stil aan het verkeerslicht in de richting van de Pothoekstraat. Plots werd de wagen langs achter aangereden door een taxi. De twee volwassenen en twee kinderen in het voertuig werden voor verzorging naar het Stuivenbergziekenhuis gebracht. Geen van de partijen reed onder invloed.