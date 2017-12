Vier Kerst in DE Studio 03u04 0

Voor het zesde jaar op rij organiseert Villanella Kerst in DE Studio. Van woensdag 27 december tot en met zondag 7 januari kan je er terecht voor verschillende voorstellingen en films. Elke namiddag is er een kleurig kerstfeest met yoga, grafitti-workshops en een springkasteel. Er is ook aan de allerkleinste gedacht. Voor kinderen tussen nul en 24 maanden is er dit jaar Theater De Spiegel. Zo kunnen ook jonge ouders genieten van het kerstfeest. Het volledige pragramma vind je terug op www.destudio.com. (ADA)