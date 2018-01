Vier jaar voor 'klant' die diamantair overvalt 02u58 2

Twee diamantrovers zijn veroordeeld tot vier jaar celstraf voor de overval op een Antwerpse diamantslijper. Zij roofden voor meer dan 300.000 euro aan diamanten.





Begin maart kwamen twee mannen, vermomd als klanten binnen bij een diamantslijper in de Vestingstraat. Eén van de twee was enkele dagen eerder al eens langsgeweest. Deze keer had hij drie stenen bij. Terwijl diamantslijper Z. de stenen bestudeerde, werd hij overmeesterd en aan handen en voeten geboeid met plakband. De mannen roofden de kluis leeg en namen ook de stenen mee die in de diamantslijperij, vlak achter het kantoor lagen.





Via camera's in de buurt vindt de politie één van de daders, de Georgische jood Shalom R. (54), terug in een hotel in de Van Stralenstraat. Op zijn kamer liggen enkele stenen die enkele uren eerder gestolen zijn bij diamantslijper Z.





Op de tweede dader kan de politie wel een naam kleven, de 59-jarige Boris S., eveneens een Georgische jood. De man wordt internationaal geseind maar nooit gevonden.





Shalom R. verscheen aangehouden op zijn proces. De man pleitte onschuldig voor de overval. Hij was in Antwerpen om zijn zonen te bezoeken. De dag van de overval had hij veel wodka en bier gedronken en was naar de hoeren geweest.





De rechter gelooft niets van de uitleg van Shalom R. Daarom wordt hij veroordeeld tot vier jaar. Boris S. krijgt dezelfde straf.





De twee mannen moeten de twee broers van de diamantslijperij respectievelijk 32.000 euro en 23.000 euro schadevergoeding betalen. Daarnaast moeten de overvallers aan de verzekeringsfirma Lloyds zo'n 250.000 euro betalen voor de gestolen diamanten. Een andere verzekeraar krijgt een vergoeding van 89.000 euro toegekend. (PLA)