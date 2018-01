Vier jaar cel voor dief die poseert in gestolen auto 01 februari 2018

02u54 0 Antwerpen De Poolse Antwerpenaar Patryk P. is veroordeeld tot vier jaar cel voor een tiental inbraken en autodiefstallen. Patryk P. sloeg elke keer toe als hij geld nodig had voor zijn druggebruik.

De feiten vonden plaats eind 2016, begin 2017. Patryk P. brak binnen in woningen, pikte wat hij kon gebruiken, zoals geld, juwelen, computers, harde schijven, en verkocht dat dan door op tweedehandswebsites. Soms pikte hij fietsen uit het tuinhuis. Eén keer brak hij ook in bij een kennis. Hij keerde enkele uren later terug om zich te excuseren.





Patryk P. wordt ook verdacht van minstens twee autodiefstallen. Eén van de auto's zette hij zelfs op zijn Facebook-pagina: "Nowe Autko ....Volvo D2 v40." Hij poseerde fier in zijn nieuwe aanwinst. Enkele dagen later reed hij de 'Nowe Autko" in de prak bij een frontale botsing.





Heling

Patryk P. ontkende op zijn proces dat hij de Volvo gestolen had. Hij had hem naar eigen zeggen in bruikleen gekregen van een andere drugverslaafde. De rechter volgde hem daarin, maar vond Patryk P. wel schuldig aan de heling van de gestolen auto.





Patryk P. werd veroordeeld tot vier jaar cel. Zijn vaste 'inbraakpartner' Alvi I. (33) kreeg twee jaar cel bij verstek. Drie andere beklaagden zijn vrijgesproken. (PLA)