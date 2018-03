Vier inbrekers opgepakt 19 maart 2018

De politie heeft zaterdagnacht aan de Ledeganckkaai in Antwerpen vier inbrekers gevat na een zoekactie. Er wordt een onderzoek gestart door de lokale recherche.





Het viertal had zich toegang verschaft in een appartementsblok in aanbouw. Ze werden via een camerasysteem opgemerkt door medewerkers van een bewakingsfirma.





Alle in- en uitgangen werden door de politie bewaakt, waarna de ordediensten het gebouw betreedden. Toen bleek dat de verdachten op de vlucht waren geslagen, ging de politie achter hen aan. Vier verdachten van 25, 28, 29 en 37 jaar werden staande gehouden en werden meegenomen naar het cellencomplex.





De rest van het pand werd onderzocht om uit te sluiten of er zich nog meer inbrekers verschansten. Ook de omliggende straten werden aan een grondige sweeping onderworpen, maar zonder resultaat. Er werd wel een opengebroken opslagplaats gevonden. (PLA)