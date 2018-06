Vier geparkeerde wagens beschadigd 23 juni 2018

Hulpdiensten werden gisterenmiddag naar de Turckstraat in het noorden van de stad gestuurd voor een verkeersongeval. Om een nog onbekende reden verloor de bestuurder van een personenwagen van het merk Peugeot de controle over zijn stuur en botste hij tegen vier andere geparkeerde wagens in de straat. De bestuurder werd gewond overgebracht naar het Stuivenbergziekenhuis achter de hoek. Het is nog niet duidelijk waarom hij van de baan afweek.





(BSB)