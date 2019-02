VIDEO. Vliegtuig TUI zit vast in modder Vakantievlucht met 100 passagiers uitgesteld Patrick Lefelon

02 februari 2019

10u02 14 Antwerpen Een vliegtuig van touroperator TUI naar het Spaanse Murcia is vanmorgen rond 6u35 niet kunnen vertrekken vanop de luchthaven van Deurne (Antwerpen). Bij het taxiën kwam het toestel met zijn neuswiel naast de startbaan terecht. Het wiel zakte in de modder en kon niet onmiddellijk worden losgetrokken.

De passagiers waren ongedeerd en konden veilig het toestel verlaten. Touroperator TUI besliste de 100 passagiers per bus over te brengen naar de luchthaven van Zaventem om van daaruit naar Spanje te vliegen. Het vastgeraakte vliegtuig is intussen getakeld en de startbaan is opnieuw vrijgemaakt.

Geen gevaar

Luchthavencommandant Wim Verbist benadrukt in een reactie dat het incident niet gebeurde tijdens het opstijgen of landen en er dus geen gevaar was voor de passagiers. Mogelijk speelde watergladheid door de overvloedige regenval een rol. “Het vliegtuig zal nu van het gras worden getrokken”, zegt hij. “Het toestel zou vandaag voor verscheidene vluchten worden gebruikt, het zal nog moeten blijken of dat mogelijk blijft.”

Slechte weersomstandigheden

TUI stelt dat de passagiers intussen - met hun bagage - vanuit Zaventem hun reis hebben verdergezet. Het zou gaan om een honderdtal mensen. Het vervangvliegtuig neemt ook de terugvlucht die het getroffen toestel moest doen voor zijn rekening, die dus ook in Zaventem zal landen. De overige vluchten zouden na een controle van het vliegtuig wel weer zoals gepland kunnen verlopen.

TUI stelt verder dat de oorzaak voor het incident volledig moet worden gezocht bij de weersomstandigheden. “De piloot had meer dan twintig jaar ervaring, maar omdat de visibiliteit zo slecht was, kwam hij even op een verkeerde piste terecht”, zegt woordvoerder Piet Demeyere. “Toen hij wilde omkeren, is het vliegtuig met een wiel in het gras beland en daar raakte het door de regenval niet meer weg.” De snelheid bedroeg maximaal 20 kilometer per uur, dus voor de passagiers was er volgens TUI zeker geen grote schok.