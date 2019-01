VIDEO. Vandaag viert Antwerpen 'Verloren Maandag'. Of niet? Daimy Van den Eede

07 januari 2019

15u08

VTM NIEUWS

Vandaag eten de Antwerpenaren appelbollen en worstenbroodjes. Dat is een echte traditie op de zogenaamde ‘Verloren Maandag’, de eerste maandag na de zondag na Driekoningen. Toch is er discussie over de datum: velen denken dat het vandaag al ‘Verloren Maandag’ is, anderen vinden dat er pas volgende week gesmuld kan worden. De beste oplossing? Twee weken op rij appelbollen en worstenbroodjes eten!