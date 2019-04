VIDEO. Vader bouwt marswagentje voor zoontje (2): “Iedereen kijkt om als we voorbij rijden” Redactie

15u37 0 Antwerpen “Meester Frank, ik voel dat ik een ruimtevaarder ben”, zong Kommil Foo. Voor de bijna 2-jaar oude Corneel komt die droom nu al heel dichtbij. Zijn papa Kris Temmerman bouwde de zeswielige robot ‘Mars Rover’ na. Zoon Corneel rijdt er wat graag mee rond. Niet op Mars, wél in de Antwerpse Seefhoek. “Voorlopig blijf ik nog zelf aan de knoppen, binnenkort is het aan hem”, zegt Kris.

Drie maanden lang heeft hij geknutseld, Antwerpenaar Kris Temmerman, om voor zijn zoontje een indrukwekkende kopie van het marswagentje te maken. “Ik ben er zonder plan aan begonnen”, vertelt Kris tijdens een ritje door de Antwerpse Seefhoek. “Ik had net een nieuw lasapparaat gekocht, en wilde daar iets mee doen. Normaal gezien maak ik computer graphics en interactieve installaties voor de reclamewereld. De beste student ben ik nooit geweest, en dat is zacht uitgedrukt. Maar mijn liefde voor technologie gaat ver: ik heb mezelf alles geleerd. Ook mijn vader en mijn grootvader waren knutselaars. Denken dat we het béter kunnen maken dan kopen in een winkel, dat is de basis. En dankzij dit project kreeg ik het lassen in de vingers.” Wat de Antwerpse Rover gekost heeft, wil Kris liever niet kwijt. “Goedkoop was het niet, maar het zal nog altijd een pak minder zijn dan die van de NASA.”

Hoé Kris de Rover maakte, is dan weer geen staatsgeheim. Al zo’n 750.000 collega-techneuten bekeken de making of op zijn YouTube-kanaal. Want zoals dat gaat: vaders kopen speelgoed ook altijd een beetje voor zichzelf. Corneel ligt er niet wakker van. Hij schatert als we door de wijk rijden. “Hij is ondertussen al een kleine bekendheid in de buurt. Iedereen kijkt om als we voorbij rijden, sommige mensen slaan een praatje. Hij valt natuurlijk op, onze kleine rover, met z’n bijzondere vorm en die zes gele wielen. ’t Is beslist geen klassieke buggy.”

10 kilometer per uur

Corneel bestuurt de Mars Rover nog niet zelf. “Maar het kán wel”, zegt Kris. “We kunnen de besturing wisselen van mijn afstandsbediening naar het knuppeltje vooraan. Nu is Corneel daar nog te jong voor, maar binnenkort is het aan hem. Hoe snel hij kan rijden? Ik schat zo’n 10 kilometer per uur. Als Corneel wat ouder is, kunnen we dat testen. Voorlopig houden we ons aan een wandeltempo.”

Een volgend project is iets meer down to earth. “De zolder moet verbouwd worden, want we verwachten een tweede kindje. Dus eerst moet de kinderkamer klaar zijn, daarna mag ik aan iets nieuws beginnen van mijn vrouw.”