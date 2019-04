VIDEO. Studenten maken vuilnisbelt van Antwerpse Ossenmarkt: “Véél gewoon, maar dit was ronduit hallucinant” Politie gaat extra patrouilleren na filmpje van buurtcomité BJS

14u41 0 Antwerpen De Antwerpse politie gaat extra patrouilleren in de omgeving van de Ossenmarkt. Feestende studenten lieten er begin deze week een ware vuilnishoop achter. “We zijn hier in de studentenbuurt héél veel gewoon, maar dit was ronduit hallucinant”, zeggen buurtbewoners.

Lege bierblikjes, (al dan niet kapotte) flessen wijn en sterkedrank, drankverpakkingen en papiertjes: de Ossenmarkt had dinsdagochtend meer weg van een vuilnisbelt dan van een gezellig stadspleintje.

“We zijn hier in de studentenbuurt héél veel gewoon. Maar de situatie was deze keer ronduit hallucinant”, zegt bewoner Philippe Vosters van buurtcomité Stadscampus. “Het was een van onze leden die de afvalberg dinsdag in alle vroegte opmerkte en er enkele burgerwachters over aansprak. Na de aankomst van de stadsdiensten was de Ossenmarkt in anderhalf uur weer helemaal opgeruimd. Toch vonden we het nodig om de situatie aan te kaarten. Dus plaatsten we een filmpje op Facebook. We juichen toe dat jongeren in de huidige digitale wereld buiten komen en sociale contacten hebben. Maar moet onze buurt daarom in een stort veranderen?”

Extra toiletten zouden er ook moeten komen. Want wildplassen blijft echt een groot probleem. En nee, het zijn niet enkel de jongens die zich eraan bezondigen Buurtbewoners

Presidiumverkiezingen

De Antwerpse universiteitsbuurt krijgt elk jaar rond deze periode met overlast te kampen. Met de eerste mooie lentedagen komen studenten massaal naar buiten. Zij nestelen zich dan - steeds vaker met drankjes uit de supermarkt - op de Ossenmarkt in het zonnetje. Ook de activiteiten rond presidiumverkiezingen, die deze week door de Antwerpse studentenclubs in en rond de stadscampus worden gehouden, brengen veel volk op de been.

Om de buurt leefbaar te houden, eist buurtcomité Stadscampus dat er maatregelen worden genomen. Vosters: “We willen graag meer vuilnisbakken. Extra toiletten zouden er ook moeten komen. Want wildplassen blijft echt een groot probleem. En nee, het zijn niet enkel de jongens die zich eraan bezondigen. Naast sensibiliseringsacties verwachten we van de stad dat er ook repressief wordt opgetreden. Ofwel krijgen overtreders een hoge boete, ofwel doen ze een taakstraf, zoals het opruimen van de buurt.”

Verhoogd toezicht

Het filmpje van de met afval bezaaide Ossenmarkt, was ook Universiteit Antwerpen (UA) niet ontgaan. “We hebben het op onze sociale media gedeeld. Zo willen we onze studenten het signaal geven dat het echt niet oké is om afval achter te laten”, zegt UA-woordvoerder Peter De Meyer. “Om de studenten nog te sensibiliseren worden op infoschermen in de campus beelden getoond van de stadscampagne tegen zwerfvuil. De afvalproblematiek wordt ook aangekaart tijdens overlegmomenten die we met de studentenclubs houden.”

De Antwerpse politie belooft alvast verhoogd toezicht in de wijk. “Tijdens de kiesweek van de nieuwe presidia patrouilleert het wijkteam elke nacht in de buurt om waar nodig orde op zaken te stellen. Want ordeverstoring, vernieling en sluikstort kunnen niet. Feesten kan ook met respect voor de buurt.”