VIDEO: Politie zoekt nieuwe muzikanten voor Koninklijke Muziekkapel Sander Bral

24 januari 2019

16u32 0 Antwerpen De Koninklijke Muziekkapel van de lokale politiezone Antwerpen is op zoek naar nieuw bloed. De muziekkapel bestaat al meer dan honderd jaar maar heeft nood aan jong talent om de traditie voort te zetten. Ook personen die niet voor de politie werken, zijn welkom.

Al meer dan honderd jaar telt de rijke geschiedenis van de Koninklijke Muziekkapel van PZ Antwerpen. In de lente en rond de kerstperiode staat het orkest steeds klaar voor een felgesmaakt concert. De muziekkapel is in binnen- en buitenland bekend voor hun taptoes en indrukwekkende choreografieën. “Om de traditie van het orkest in leven te houden, zijn we op zoek naar jong bloed”, klinkt het bij de politie. “De gemiddelde leeftijd schommelt nu rond de vijftig jaar en er is nood aan verjonging.”

Sinds de jaren tachtig zijn ook gewone burgers welkom om de muziekkapel te versterken. Eerst waren enkel partners of kinderen welkom van politiemensen maar ondertussen is iedereen welkom die een goed gedrag van zeden kan voorleggen.

Rekruteringsvideo’s

“We zijn in de eerste plaats op zoek naar saxofonisten, klarinettisten, trompettisten, bastuba- en trombonespelers. Maar ook andere muzikanten zijn welkom. De belangrijkste vereiste is enige ervaring met je favoriete instrument en een basiskennis notenleer.”

In enkele rekruteringsvideo’s laat de muziekkapel zien dat het repertoire verder gaat dan militaire marsen. Ook moderne componisten en filmmuziek komen aan bod. De Koninklijke Muziekkapel repeteert elke maandagavond op Linkeroever. Geïnteresseerden sturen een mailtje naar rekrutering@muziekkapel.be.