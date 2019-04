VIDEO. Politie start onderzoek na filmpje met twee jongeren die man tegen hoofd schoppen in station Toon Verheijen

07 april 2019

Antwerpen De lokale politie Antwerpen is een onderzoek gestart naar aanleiding van filmpjes op sociale media waarin te zien is hoe een schijnbaar hulpeloze man zonder aanleiding wordt aangevallen. De feiten vonden vermoedelijk plaats in het station van Antwerpen Centraal.

Dries Van Langenhove en Filip De Winter van Vlaams Belang verspreidden het filmpje de voorbije uren op sociale media, maar de Lokale Politie Antwerpen kreeg die beelden ook in haar bezit. Je ziet hoe een ogenschijnlijk dronken man voor een zitbank in een metrostation op de grond zit. Hij wordt er belaagd door twee mannen. “Je portemonnee of je kop”, krijgt hij te waren waarna hij luttele seconden later twee rake schoppen tegen het hoofd krijgt en de man voorover lijkt te vallen. Het lijkt op de beelden ook of een van de twee mannen een mes vast heeft.

De politie is met een onderzoek gestart. “We kregen de beelden ook via sociale media vooral door verbolgen jongeren”, zegt Sven Lommaert. “Onze lokale recherche is met een onderzoek gestart. We hebben nog geen weet van een klacht van het slachtoffer.”

Filip De Winter reageert boos. “Een zoveelste geval van zinloos geweld en blijkbaar staan er op het account van de betrokkene nog filmpjes waarin hij over auto’s loopt of een foto waarin hij poseert met een pistool in zijn hand.”