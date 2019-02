Video. Parkrun profiteert van zonnige dag Dieter Lizen

03 februari 2019

Zaterdag was het weer druilerig en grijs, maar zondag scheen in Antwerpen de zon. Perfect loopweer dus voor de deelnemers van de parkrun in het Te Boelaerpark. De leden van sportclub Zurenborg Sport nodigden samen met het district Borgerhout jong en oud uit om gezellig een of meerdere rondjes te lopen.

Na de kidsrun van 1 kilometer kon er gekozen worden voor vier verschillende loopjes: 5 en 10 kilometer voor beginners en 5 en 10 kilometer voor de meer geoefende of snellere lopers. Speciaal voor de gelegenheid werd ook de Zomerbar van het park een namiddag geopend. Wie dat wil kan trouwens vanaf 11 februari aansluiten bij Start To Run in het te Boelaerpark. Je kan samen met andere sportievelingen trainen onder begeleiding van een coach en elkaar aanmoedigen. Beginners lopen na 12 weken meestal zonder problemen 5 kilometer. Wie meer loopervaring heeft, kan zich 10 of 15 kilometer als doel stellen. De lessen vinden plaats op maandag, woensdag en vrijdag om 20 uur. Deelname kost 30 euro of 10 euro voor mensen met kansentarief. De eerste les wordt voorafgegaan door een infomoment om 19.30 uur, nadien kan je ter plekke inschrijven.