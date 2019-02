VIDEO. Grote brandoefening in WATT-toren: 400 mensen snel geëvacueerd philippe truyts

22 februari 2019

12u24 0 Antwerpen Vierhonderd mensen zijn vrijdag een half uur uit de WATT-toren aan het Albertpark geëvacueerd. Het ging om een stevige brandoefening in het vroegere Electrabelgebouw. Normaal moest een ‘gewonde’ via een brandladder van 50 meter hoog naar beneden worden gehaald. Maar die hoogwerker werd op dat moment ingezet in de haven.

Precies om 10 uur ’s ochtends loeide het brandalarm in de recent gerenoveerde toren, waar een pak start-ups bij elkaar zitten. Volgens het scenario was er brand ontstaan op de twaalfde verdieping, bij OSAR Architects. “We wilden uitzoeken hoe we de brandveiligheid van het gebouw nog kunnen verbeteren”, vertelt Eric Wauters van de syndicus, Groep Hugo Ceusters. “Vorig jaar maakten we al eens mee dat bouwpuin op de vierde verdieping spontaan vuur vatte. We hebben nochtans zwaar geïnvesteerd in brandveiligheid met een zeer moderne brandcentrale, brandschotten in de ondergrondse parking en een rook-warmte-installatie.”

De evacuatie verliep vlot. Iedereen moest naar het Albertpark aan de overzijde. “Onze Whatsapp-groep ’BRAND’ werkte perfect. Toch bleef er nog te veel volk vlak voor de toren hangen”, stelde Wauters vast. De brandweer was na zes minuten ter plaatse en rolde 240 meter brandslang in het gebouw uit. Bedoeling was om te testen of er voldoende waterdruk op de bovenste verdieping was. De brandweer bekijkt nu waar nog moet worden bijgestuurd in het gebouw.

Na 35 minuten mocht iedereen weer naar kantoor.