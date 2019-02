VIDEO en FOTOREEKS. Brossende studenten trekken door Antwerpse straten voor het klimaat BJS

28 februari 2019

10u01 0 Antwerpen Voor het eerst vond de gekende klimaatmars plaats in Antwerpen. Drie- tot vierduizend studenten trokken door het centrum om aandacht te vragen voor het klimaat.

Het initiatief kwam van Youth for Climate met bezielster Anuna De Wever én ook opnieuw de 16-jarige Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg. Het is de achtste week op rij dat er in heel België klimaatacties worden georganiseerd.