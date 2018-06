Viaduct A12 is speelterrein voor graffiti-artiesten 30 juni 2018

Het tweedaags festival Pillaar is gisteren gestart onder de brug van de A12 in Wilrijk. In totaal beschilderen 150 graffiti-artiesten en jonge creatievelingen er de 82 pillaren van de brug. "Er zijn artiesten bij uit Nederland, Frankrijk en heel wat Belgische steden", zegt graffiti-kenner en jeugdwerker Arno Arnouts die samen met het district Wilrijk en jeugdhuis Vizit de straatkunstenaars bij elkaar bracht. "Iedereen krijgt carte blanche, al zijn er wel enkele kleur-restricties. Zo wordt er bijna uitsluitend gewerkt met wit, grijs, rood en zwart voor de herkenbaarheid." Vandaag gaat het volksfeest verder met foodtrucks, sportinitiaties, kinderanimatie, workshops een zeefdrukatelier en portrettenfabriek. Op de rommelmarkt kan je hebbedingen op de kop tikken en er is ook een closet sale voor tweedehandskleren. (DILA)