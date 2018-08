Vespa-liefhebbers verzamelen aan Kaaien 01 september 2018

Een Vespa is niet enkel een Italiaanse beauty, de scooter laat ook dromen van zorgeloze ritten met zicht op wijngaarden. Dat laatste vind je dit weekend niet in Antwerpen, maar de samenkomst van Vespa-liefhebbers uit alle windstreken aan de Rijnkaai is ook meer dan de moeite waard. Het is zaterdag vooral uitkijken naar het Concours d'Elégance. Start omstreeks 16.30 uur.





Moderne Vespa's ga je niet zien: de Vespa World Club verenigt bezitters van historische scooters. Vrijdag dook er al een exemplaar op uit 1947, van een Belgisch eigenaar. Héél oud, want de eerste Vespa dateert van 1946. Hij werd gepresenteerd in een golfclub in Rome.





Het evenement duurt nog tot zondag om 14.30 uur, bij restaurant De Kaai. (PHT)