Verzorgers ontdekken geslacht van pasgeboren babygorilla T ADA

07 december 2018

Het was een vraag die iedereen in de ZOO Antwerpen bezighield: is de pasgeboren babygorilla een jongen of een meisje? Gisteren werd het geduld beloond en gaf kleine T het grote geheim prijs: kleine T. is een meisje. Verzorgers konden het geslacht ontdekken zonder tussen de baby en de moeder te komen. “Soms moet je gewoon geduld hebben,” vertelt Ilse Segers van ZOO Antwerpen. “Omdat de groep het zo goed stelt, wilden we niet tussenbeide komen en was het dus afwachten tot kleine T. haar geheim prijs gaf.” De leerlingen van basisschool De Kriebels uit Deurne waren toevallig op bezoek in de zoo toen ze in primeur het nieuws te horen kregen. Zij werden getrakteerd op lekkere snoepjes.

Dat de babygorilla een meisje is, is meteen ook goed nieuws voor het kweekprogramma van de bedreigde gorillasoort. “Er zijn nu eenmaal meer vrouwtjes nodig dan mannetjes omdat een mannetjesgorilla verschillende vrouwtjes heeft om te paren.”

Ondertussen wordt er volop gezocht naar een naam voor de kleine spruit. Daarvoor schakelt de ZOO de hulp in van de bezoekers. Aan de ingang van de zoo kunnen bezoekers een suggestie achterlaten. Enige voorwaarde is dat de naam met een T begint en dat er een link is met Afrika omdat het om een Afrikaanse gorillasoort gaat. Na de kerstvakantie wordt de nieuwe naam bekendgemaakt.