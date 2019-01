Verzameldag Tweede Wereldoorlog BJS

08 januari 2019

09u44 0

De stad Antwerpen en het Vredescentrum willen de verhalen over de Tweede Wereldoorlog niet laten verloren gaan. Daarom nodigen ze iedereen uit die verhalen over de oorlog kent. Of misschien hebt u een object uit die tijd? Breng het mee naar de Verzameldag op zondag 3 februari van 10 tot 17u in het FelixArchief op de Oudeleeuwenrui. Als u niet weet waarvoor dat object gebruikt werd, kan u dat misschien ontdekken.

U kan ook vragen stellen, bijvoorbeeld in het kader van een familieonderzoek. Tijdens de Verzameldag vertellen specialisten ook meer over Antwerpen tijdens de oorlog.