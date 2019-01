Verwarmingscoach komt nog tot maart gratis langs Dieter Lizen

28 januari 2019

19u03 0

Nog tot half maart kan je in 36 gemeenten in de provincie Antwerpen een gratis bezoek aanvragen van een vrijwillige verwarmingscoach.

De coaches controleren de temperatuur in je leefruimtes, of er ergens warmte onnodig ontsnapt en of de thermostaat wel optimaal geplaatst en ingesteld is. Soms passen de coaches meteen praktische zaken aan. Is de woning slecht geïsoleerd, de thermostaat te ingewikkeld of de verwarmingsinstallatie niet in orde, dan verwijzen ze je verder door. Een bezoek van een verwarmingscoach van de provincie Antwerpen is volledig gratis. Alle coaches kregen een stevige opleiding in het centrum voor Duurzaam Bouwen en Wonen Kamp C. Een huisbezoek aanvragen kan nog tot en met 15 maart 2019 op www.vriendvan.be.