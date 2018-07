Verwaarloosde honden ontsnappen uit appartement 07 juli 2018

In de Biekorfstraat in Antwerpen-Noord werd de politie woensdagnamiddag gecontacteerd voor verschillende honden die zonder toezicht of verzorging waren achtergelaten in een appartement. Eén van de honden had een raam stuk gemaakt en volgens getuigen waren twee honden zo ontsnapt. In de woning trof de politie nog drie puppies aan. Het appartement was zwaar verwaarloosd met overal uitwerpselen van de honden en bijzonder veel vliegen. Er was hondenvoer voorzien, maar geen water voor de dieren. De politie bracht de puppies naar het Blauwe Kruis voor opvang. (BSB)