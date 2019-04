Verwaarloosde hond in beslag genomen na schermutseling Sander Bral

16 april 2019

In de Ellermanstraat is de politie maandagavond tussenbeide moeten komen bij een schermutseling tussen twee mannen. Eén van de mannen werd vergezeld door een hond die hij volgens getuigen verschillende keren had getrapt en bedreigde met een steen. Een voorbijganger wilde tussenbeide komen, maar werd belaagd door de man. Bij aankomst van de politie werden de partijen gescheiden. De eigenaar van de hond wilde echter niet bedaren en bleef bovendien zijn hond slaan. De man werd aangehouden wegens verstoring van de openbare orde. De technische bijstand van de politie kwam de hond ophalen. Hij werd ondergebracht in de kennel aan de Noorderlaan in afwachting van een beslissing van dierenwelzijn.