Verticale tuin moet De Coninckplein groen karakter geven 02 juni 2018

02u52 0 Antwerpen De stad start een proefproject op het De Coninckplein om meer verticaal groen in een grijs stukje binnenstad te realiseren. Bibliotheek Permeke krijgt een hypermoderne groene muur van Antwerpen.

Het De Coninckplein zal er binnen een drietal maanden veel groener uitzien. Dan zal de buitengevel van bibliotheek Permeke een groene verticale wand hebben. De verticale tuin bestaat uit een draagstructuur met voorbegroeide plantbedden. Zo krijgt de gevel vanaf de eerste dag een volgroeide wand.





Kostbaar goed

"Daarbij komt een vanop afstand gestuurd irrigatiesysteem dat via sensoren continu parameters als temperatuur, bevloeiing, voeding en vochtgehalte monitort", legt schepen voor Stads- en buurtonderhoud Caroline Bastiaens uit. "In de stad is het groen een kostbaar goed. Door de verstedelijking wordt de ruimte voor groen steeds kleiner. Daarom zijn we op zoek gegaan naar oplossingen om op een andere manier groen in de stad te brengen."





De realisatie van dit bijkomend groen moet voor een gezondere lucht zorgen en zou de omgevingstemperatuur verlagen omdat zonlicht geabsorbeerd wordt. De planten in de wand zijn gekozen op basis van hun eigenschappen om te groeien in verticale groeiomstandigheden en groen te blijven in de winter. In het totaal zullen er zestien verschillende plantensoorten verwerkt zijn in de groene gevel. De totale kostprijs van de groenwand komt op 250.000 euro.





(ADA)