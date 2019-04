Vertederende beelden tonen kruipende babygorilla Thandie ADA

02 april 2019

09u52 0

De capriolen van babygorilla Thandie kennen geen einde. Een paar weken geleden genoot ze nog van de eerste zonnestralen op haar snoetje, van de wind in haar weelderige haardos en van het gevoel van gras tussen haar tien schattige teentjes.

Thandie geniet met volle teugen van het leven, maar ze groeit ook als kool. Zoals elk klein baby’tje gaat ze een volgende fase in haar jonge leventje in. Zo begint ze stilaan al kruipend op verkenning te gaan al gaat dat nog niet altijd even vlot.

Mama Mayani laat haar al eens wat meer los en dan zie je de kleine spruit haar uiterste best doen om op haar armpjes en beentjes recht te komen. Waggelend en onbeholpen voorlopig nog. Maar o zo vertederend.