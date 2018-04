Verplicht met openbaar vervoer naar werk 25 april 2018

Bouwbedrijf Denys verplicht zijn werknemers om met het openbaar vervoer naar een werf in het hartje van Antwerpen te komen. De firma wil op die manier de overlast voor de buurt beperken. De maatregel zorgt ook voor tijdswinst en voor minder stress bij de werknemers. De verplichting om het openbaar vervoer te gebruiken is contractueel vastgelegd.





Arbeiders van Denys zijn momenteel druk in de weer met de restauratie aan de historische Handelsbeurs, tussen de Lange Nieuwstraat en de Meir. Sinds 2017 komen ze met het openbaar vervoer naar het werk. Busjes en auto's laten ze achter op de park & ride op Linkeroever.





"Denys bewijst dat er prima alternatieven zijn om naar de stad te komen", reageert een tevreden schepen voor Mobiliteit Koen Kennis (N-VA). (BJS)