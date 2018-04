Verpleegster vangt ontsnapte bruid op GEVANGENISDIRECTIE SCHORST WERKNEMER DIE "ALLEEN MAAR WILDE HELPEN" DAVID ACKE & PATRICK LEFELON

19 april 2018

03u05 0 Antwerpen Een verpleegster van de gevangenis in Antwerpen is geschorst, omdat zij een ontsnapte gevangene thuis heeft opgevangen. De gevangene was Ashley V.D.V. De jonge vrouw was vorige maand gevlucht net voor zij in de gevangenis met haar vriend zou trouwen. De verpleegster heeft beslist zelf ontslag te nemen: "Ik wilde alleen iemand in grote nood helpen. Dat wordt mij nu verweten."

Vorige maand maakte iedereen zich vrolijk over het afgelaste huwelijk. Districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA) was 's morgens naar de gevangenis afgezakt om het huwelijk van Ashley V.D.V. en haar vriend Marc L. te voltrekken. Helaas, de bruid was er niet. Ashley was na een weekend penitentiair verlof niet teruggekeerd naar de gevangenis. Huwelijk afgelast. Ashley kreeg meteen de stempel van "Runaway Bride", de film met Julia Roberts, opgekleefd





Ashley V.D.V. dook onder in haar geboortestreek Herentals.Vorig zondag belde zij totaal overstuur naar C., een streekgenote die als verpleegster in de gevangenis van Antwerpen werkt. Ashley had slaag gekregen van haar aanstaande bruidgem en zocht onderdak. Verpleegster C. nam haar in huis.





'Bruid' op de loop

Ashley mocht tot maandag blijven slapen, op voorwaarde dat zij zich dinsdagmorgen aan de gevangenis in Antwerpen zou aanbieden. Dinsdag reden de twee dames samen naar de Begijnenstraat. Aangekomen aan de Nationale Bank trok Ashley plots het portier open en zette het op een lopen. Verpleegster C. kon haar niet tegenhouden.





Verpleegster C.: "De directie verwijt mij dat ik de politie niet onmiddellijk heb gebeld toen Ashley contact met mij opnam. Maar ik was zo in paniek toen ik die toegetakelde Ashley zag. Ashley had een deuk in haar hoofd en een gele kaak. Haar vriend heeft mij het hele weekend gestalkt en bedreigd aan de telefoon. Nu zit ik doodsbang thuis, met een honkbalknuppel binnen handbereik. Ik wilde alleen maar iemand helpen."





De gevangenisdirectie schorste verpleegster C. dinsdag met onmiddellijke ingang. Voor de vrouw wordt dit de tweede tuchtzaak op korte tijd. De directie had eerder al het ontslag van verpleegster C. gevraagd voor andere feiten. Toen kwam zij weg met een lichtere tuchtstraf.





Woordvoerder Kathleen Van de Vijver van de FOD Justitie geeft geen commentaar over individuele dossiers. "Dat geldt zowel voor personeelsleden als voor gedetineerden."





Afpersing

Hoe zou het ondertussen met Ashley V.D.V. zijn? Haar advocaat Tim Smet weet het niet. "Ik heb haar sinds haar laatste proces in oktober vorig jaar niet meer gehoord. Haar vriend Marc is al enkele weken vrijgelaten. Ashley moest langer in de cel blijven om een oudere straf uit te zitten."





Ashley en haar vriend Marc waren in oktober 2017 veroordeeld tot drie jaar cel voor afpersing in het drugsmilieu. Zij hadden twee jonge mannen uit Herentals afgeperst en afgerammeld toen die weigerden geld of drugs te geven.