Vernieuwing Zoo werpt vruchten af 1,1 MILJOEN BEZOEKERS EN RECORDAANTAL ABONNEES DIETER LIZEN

02u55 0 Laenen De buffelsavanne behoort tot de blikvangers. Antwerpen De Zoo heeft een zeer succesvol jaar 2017 achter de rug. 1,1 miljoen bezoekers, dat zijn er 10 procent meer dan in 2016, bezochten de mooiste tuin van 't stad. Vooral de mensapenvallei, de skywalk en de buffel- en giraffensavannes lokten veel volk naar het Astridplein. Zusterpark Planckendael lokte 1 miljoen bezoekers en samen tellen de parken 210.000 abonnees, een absoluut record.

Nee, het werd geen absoluut recordjaar voor de Zoo. Die titel komt nog altijd toe aan het jaar 2009, het geboortejaar van Kai-Mook. Het kleine olifantje zorgde toen mee voor 1,3 miljoen bezoekers. Maar met 1,1 miljoen bezoekers kan de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde Antwerpen wel terugblikken op een "fantastisch jaar". Planckendael klokte af op net iets meer dan 1 miljoen bezoekers, een stijging van 5 procent ten opzichte van 2016. Daar zat de geboorte van een eerste baby-olifantje Suki op kerstdag zeker voor iets tussen. In 2018 verwacht het park nog eens twee baby-olifanten.





In de Zoo waren het vooral de soms spectaculair vernieuwde dierenverblijven die het verschil maakten. "We zien dat de vernieuwingen die we de jongste jaren doorvoerden nu vruchten afwerpen. Denk maar aan de skywalk links aan de ingang, het Flamingoplein, de buffelsavanne waar vogels boven je hoofd vliegen en de vergrote savanne van de giraffen en zebra's. Ook de mensenapenvallei, waar je oog in oog kunt staan met gorilla's en chimpansees, zorgt sinds de opening in juni 2017 voor veel bezoekers", zegt Ilse Segers, perswoordvoerder van de KMDA.





Photo News De mensenapenvallei herbergt gorilla's (foto) en chimpansees.

Vroege vogels

Al twaalf jaar op rij stijgt ook het aantal abonnees. "We noteren nu een record van 210.000 trouwe abonnees", zegt Segers. "Doordat we voor hen iets extra doen, blijft dat aantal stijgen. Zo krijgen bijvoorbeeld elke morgen tussen 9 en 10 uur enkel onze abonnees toegang tot de Zoo. In Planckendael konden abonnees als allereersten baby-olifant Suki gaan bewonderen."





Nog tot en met zondag kan u ook nog naar China Lights in de Zoo, het feërieke lichtspektakel lokte tot nu toe 100.000 kijkers. Dat cijfer moet bij het totale bezoekersaantal eigenlijk nog bijgeteld worden. 2018 zal hét feestjaar worden voor de Zoo. Het park bestaat dit jaar 175 jaar en viert dat met de musical Zoo of Life en een speciale historische tv-reeks op Eén.





Voor de voorstellingen van Zoo of Life zijn ondertussen 16.000 tickets verkocht, meer dan de helft van de 30.000 beschikbare tickets.