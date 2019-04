Vernieuwing liften Sint-Annatunnel uitgesteld naar 2020 Agentschap Wegen en Verkeer gaat vanaf eind april wél onderhoudswerken aan roltrappen uitvoeren BJS

04 april 2019

12u54 0 Antwerpen De liften van de Sint-Annatunnel, beter bekend als de voetgangerstunnel, zijn aan vervanging toe, maar de geplande vernieuwing wordt uitgesteld. Omdat er geen geschikte aannemer is gevonden, verschuift de timing naar 2020. Normaal gezien werden de liften in het tweede kwartaal van 2019 onder handen genomen.

Om de storingen en defecten aan de liften grondig en duurzaam aan te pakken, bereidt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een groot renovatieproject voor. Zo zullen de liften volledig gemoderniseerd worden, mét respect voor het beschermd karakter van de installaties . De start van de werken was gepland in het tweede kwartaal van 2019, maar schuift nu op naar volgend jaar.

“De aanbestedingsprocedure heeft geen geschikte aannemer opgeleverd, waardoor de markt opnieuw zal moeten bevraagd worden”, zegt AWV-woordvoerder Jef Schoenmaekers. “Omdat er een nieuwe procedure moet opgestart worden, is het niet meer realistisch dit jaar nog te starten met de renovatiewerken.”

Onderhoud roltrappen

Wel zullen er tussen eind april en eind juni 2019 onderhoudswerken plaatsvinden aan de roltrappen van de Sint-Annatunnel. Die werkzaamheden waren al langer ingepland om de roltrappen klaar te maken voor intensiever gebruik wanneer zij tijdens de renovatie van de liften permanent zullen draaien. Schoenmaekers: “Eerst wordt er achter de schermen aan de roltrappen gewerkt en is er weinig of geen hinder voor de gebruikers. Hoogstens zullen er sporadische onderbrekingen zijn van enkele minuten. In juni voeren we zichtbare onderhoudswerken uit aan de roltrappen en is er ook meer hinder. Dan wordt er per oever 9 dagen gewerkt. De roltrappen (per 2 roltrappen naast elkaar) liggen dan stil, maar blijven meestal toegankelijk. Af en toe zullen de roltrappen gedurende korte periodes (+- 60 minuten) volledig onderbroken zijn om bijvoorbeeld testen uit te voeren.”