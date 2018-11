Vernieuwing Boekenbeurs zorgt niet voor meer bezoekers Boekenbeurs blijft met 137.708 bezoekers onder verwachtingen Dieter Lizen

11 november 2018

18u58 0

De Boekenbeurs sloot dit jaar af met 137.708 bezoekers, dat zijn er 4700 bezoekers minder dan in 2017. De beursorganisatie wil onderzoeken hoe dat komt, maar vooral de ingezette vernieuwing verder uitrollen. Via een samenwerking met de haven en een uitbreiding van hal 4 wil de beurs volgend jaar graag twee internationale publiekstrekkers genre JK Rowling lokken.

“We hadden voor aanvang van de beurs tot 150.000 bezoekers verwacht, maar die verwachtingen werden niet ingelost”, zegt Alexis Dragonetti, bestuurder van Boek.be. “Klassiek is 11 november de beste dag van de hele beurs, maar dat was nu niet het geval. Nu was 2 november met 18161 bezoekers de beste dag. We gaan ons zelf nu bevragen waar de daling in het bezoekersaantal vandaan komt, mogelijk speelden het weer en de vele herdenkingen rond WOI een rol”. Ook de op de beurs was die herdenking aanwezig, om 11u was er één minuut stilte voorafgegaan door drie trompetisten die The Last Post bliezen.

Aan de ‘beleving’, het modewoord voor alle grote events tegenwoordig, kan het in elk geval niet gelegen hebben. Er waren dit jaar 500 standactiviteiten, 380 optredens op de podia en in de showkeuken en 2100 signeersessies. Dragonetti gelooft ook niet dat de door Pieter Aspe veroorzaakte commotie over de inkomprijs ervoor zorgde dat mensen wegbleven. “De vraag over de inkomprijs staat al langer dan dit jaar ook op de agenda. Maar dat wil niet zeggen dat we die vraag niet moeten stellen. Volgend jaar zullen vier studenten voor hun masterproef ook een grote bevraging houden bij de bezoekers van de beurs”.

De uitgevers moeten hun rekening nog maken maar wij noteerden al tevreden geluiden.“We hadden een zeer goede beurs qua verkoop, vooral dankzij enkele zeer succesvolle titels zoals Rudi Vranckx’ ‘Mijn kleine oorlog, dertig jaar aan het front’”, klonk het bij Standaard Uitgeverij.

De nieuwe opstelling, met ruimere beursstanden viel erg in de smaak. Dat de beurs dit jaar minder inzette op kookboeken en meer op literatuur, kunst en wetenschap, sprong veel minder in het oog. Dat beseft ook Dragonetti. “In 2019 moeten een gloednieuwe samenwerking met de Antwerpse haven en een uitbreiding van hal 4 met 2000 vierkante meter helpen om minstens twee internationale topschrijvers met het allure van Harry Potter schrijfster JK Rowling of de Amerikaan John Irving naar de Scheldestad te halen. Het thema van volgend jaar staat al vast ‘Wereldhaven van Boeken’”.

“We willen onze knowhow in verband met mobiliteit delen en ook samen bekijken hoe we de beurs, die er al 20 jaar min of meer hetzelfde uitziet, anders kunnen inrichten”, zegt CEO van het havenbedrijf Jacques Vandermeiren. Technologische snufjes zoals rondleidingen met een hololens in 3D kunnen hun intrede doen op de beurs. We willen ook het boek meer in het straatbeeld brengen. Ik denk bijvoorbeeld aan voorleessessies van auteurs voor de 50.000 passagiers die we vervoeren met de waterbus. Ook op Port of Antwerp, het havenfestival in september, zou een vooruitblik op de Boekenbeurs een plaats kunnen krijgen.”

In de zomer van 2019 wil Antwerp Expo 2000 vierkante meter aanbouwen aan hal 4, een vernieuwing die ook de beurs al in 2019 ten goede moet komen. “Met een hal van 8000 vierkante meter kunnen we grote beurzen zoals de boekenbeurs beter bedienen, maar het nieuwe deel zal ook een soort black box worden met een aparte ingang, prima geschikt om te verhuren voor grote bedrijfsevents tot 2000 personen”, zegt Philippe Willegems, directeur van Artexis .