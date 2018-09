Vernieuwde speeltuin voor Vinkenpark 06 september 2018

Het kleine, maar fijne Vinkenpark had wel een speeltuintje, maar dat was verouderd. Het district heeft daarom geïnvesteerd in een aantal nieuwe speeltuigen, waar vooral kleuters zich zullen mee uitleven. Zo vind je er schommels,e en aantal platformen en een schuifaf.





Het Vinkenpark ligt tussen de Vinkenstraat en de Van Schoonbekestraat, en grenst aan de tuin van woonzorgcentrum Lozanahof. Drie jaar geleden verkocht het OCMW het park van 3.230 m² aan het Zorgbedrijf Antwerpen. "Intussen hebben we ook de afscheiding weggenomen tussen het park en de tuin van het zorgverblijf", zegt schepen voor Groenvoorziening Tom Van den Borne (Groen). (PHT)