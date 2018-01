Vernieuwde site toont hoeve- en streekproducten 01 februari 2018

02u54 0 Antwerpen De provincie Antwerpen heeft haar vernieuwde website 'Lekkers met Streken' voorgesteld. Op die manier wil de provincie haar hoeve- en streekproducten in de kijker zetten.

Op de website vind je nu ook de verkooppunten van de producten terug. In totaal vind je er 356 hoeve- en streekproducten van 178 producenten. "Op deze website krijgen alle producten een plaats. Op die manier nemen we een belangrijke drempel weg voor producenten, want er zijn niet langer criteria. Producenten wier product nog niet op de website staat, maar wel als hoeve- of streekproduct gezien kan worden, kunnen hun product aanbieden op de website," legt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé (CD&V) uit.





Producten die een lange geschiedenis kennen, gebaseerd zijn op een oud recept of verankerd zijn in de streek, herken je aan het logo 'erkend door de provincie Antwerpen'.





Je vindt alle informatie op de website www.lekkersmetstreken.be. (ADA)