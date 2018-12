Vernieuwde Kiebooms werkt met vluchtelingen: “Zo spijkeren we ons Nederlands bij” Legendarische café op De Coninckplein heropent als sociaal restaurant BJS

16 december 2018

10u53 0

Het legendarische café Kiebooms is heropend als sociaal restaurant. In de zaal en de keuken maken ‘kwetsbare doelgroepmedewerkers’ zoals vluchtelingen of langdurig werklozen de dienst uit. “Zo vergroten hun slaagkansen op de arbeidsmarkt.”

“Bestellingen opnemen, opdienen en afruimen. Dat is mijn job”, zegt Abdul Rahman (24) fier. De jongeman kwam iets meer dan drie jaar geleden vanuit Iran naar België. Sinds zaterdag is hij als ober aan de slag in de vernieuwde Kiebooms op het De Coninckplein in Antwerpen. “Of het me bevalt? Zeer zeker. Ik doe deze job heel graag. Omdat ik in de zaal werk, kan ik mijn Nederlands bijspijkeren. Dat is belangrijk voor mijn toekomst in België.”

In de keuken treffen we Teweldemedhin Eyob Alene (28) uit Eritrea, die bijna twee jaar in ons land verblijft. Hij is de afwasser van dienst. “Ik volg lessen Nederlands en in het restaurant kan ik de leerstof in de praktijk brengen. Het sociaal contact is ook erg fijn. Ik heb in de keuken al heel wat vrienden gemaakt. Ik leer er ook bij over kooktechnieken en ingrediënten. Handig, want ik wil later graag hulpkok worden.”

Rahman en Teweldemedhin zijn twee van de 15 enthousiaste medewerkers die service draaien in ‘restaurant’ Kiebooms, dat sinds dit weekend – precies 70 jaar na de opening door Leo Kiebooms - klassiekers zoals vol-au-vent en stoofvlees op tafel zet. “Maar eigenlijk stellen we in totaal zo’n 70 mensen tewerk”, zegt Joeri Arts van vzw Het Rekreatief, de sociale onderneming achter Kiebooms. “We zijn ook actief in Villa Mariënborg in Wilrijk (feestzaal) en het Meihof in Edegem (eetcafé). Onze vzw doet ook externe catering en heeft zelfs een eigen groendienst.”

De medewerkers van vzw Het Rekreatief zijn bijna allemaal mensen die te weinig kansen krijgen op de reguliere arbeidsmarkt. Joeri Arts: “Het gaat dan bijvoorbeeld om vluchtelingen uit oorlogsgebied, mensen met een verslavingsproblematiek of zware schulden. Ze komen via de VDAB of het OCMW bij ons terecht. Met vzw Het Rekreatief hebben we maar één doel voor ogen: de slaagkansen van deze mensen op de arbeidsmarkt verhogen. Ze lopen bij ons stage of krijgen opleidingen aangeboden.”

Met vzw Het Rekreatief als uitbater is Kiebooms aan een nieuw hoofdstuk in zijn rijke geschiedenis begonnen. Het café beleefde zijn glorietijd in de jaren 60 toen heel Antwerpen uitging op het toen bruisende De Coninckplein. Na de dood van Leo Kiebooms sloot de zaak voor twee decennia. In 2010 heropende de zaak als podiumcafé, maar na zes jaar ging de zaak, na financiële problemen én een opgelegde sluiting voor geluidsoverlast op de fles.

De heropening van restaurant Kiebooms was meteen een succes: de zaak zat zaterdagavond afgeladen vol. Bezoekers met nostalgische gevoelens haalden opgelucht adem: het iconische art-déco interieur is behouden gebleven.