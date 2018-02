Vernieuwd museum flitst je terug naar 17de eeuw 22 februari 2018

02u34 0 Antwerpen Het museum Snijders&Rockoxhuis is na maanden van renovatie opnieuw open. Het museum belicht de leefwereld van de voormalige bewoners uit de zeventiende eeuw aan de hand van werken van toen. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van augmented reality. Een moderne toets in een verder volledig historisch pand.

Het vernieuwde Snijders&Rockoxhuis is officieel geopend. Het museum bestaat nu uit twee gerestaureerde historische panden waarin de leefwereld van de zeventiende-eeuwse bewoners wordt opgeroepen op basis van kunst uit diezelfde periode. De werken zijn een amalgaam van eigen collectie die aangevuld wordt met langdurige bruiklenen van werken van andere musea over heel België. "Dat dit museum mag open gaan in het zo belangrijke Barokjaar rond het nalatenschap van schilder Pieter Paul Rubens, is heel mooi", zegt een erg gelukkige conservator Hildegard Van de Velde.





Het museum zal vanaf nu focussen op twee verhalen. Langs de ene kant heb je het verhaal rond oud-burgemeester Nicolaas Rockox die leefde in de zestiende en zeventiende eeuw en zijn buurman Frans Snijders, die schilder was. Het pand van Rockox kwam in 1970 in handen van KBC die het op die manier redde van de sloop. Over de woning van Snijders is minder geweten.





Geen naamkaartjes

Het is wel bekend dat beide families goed overeen kwamen en dat ze beide een kunstverzameling hadden. Schepen van Cultuur Caroline Bastiaens is erg blij dat beide heren na 400 jaar nog steeds buren zijn en dat ze met de renovatiewerken opnieuw herenigd zijn. Opvallend is dat geen enkel schilderij een naamkaartje heeft. Het bedrijf Create ontwikkelde tablets met augmented reality. Dat werkt op basis van gezichtsherkenning. Wanneer je de tablet voor een schilderij houdt, krijg je automatisch alle informatie over dat schilderij. Bij sommige schilderijen worden enkele opvallende kenmerken van het werk dieper uitgelicht. (ADA)