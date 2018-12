Vermoorde pater Charles Deckers wordt zaterdag zalig verklaard in Algerije ADA

06 december 2018

13u17 1 Antwerpen De Antwerpenaar en witte pater Charles Deckers wordt op zaterdag 8 december samen met achttien andere martelaren in het Algerijnse Oran zalig verklaard. Ze werden allemaal in de jaren 1990 vermoord in Algerije, waar ze leefden en werkten. Johan Bonny, bisschop van Antwerpen, is in Algerije, en gaat mee voor in de plechtigheid van de zaligverklaring.

Deckers wordt geboren in Antwerpen in 1924 en treedt na zijn middelbare school in bij de Sociëteit van Missionarissen van Afrika, beter bekend als de witte paters. In 1950 wordt hij benoemd in de kashba van Algiers, waar hij een scoutsgroep begeleidt. In 1955 trekt hij verder naar Tizi-Ouzou in Kabylië. Hij leidt er onder meer een opvangtehuis voor jongeren, komt op voor de rechten van meisjes en vrouwen, richt een beroepsschool, een bibliotheek voor jongeren en een voetbalploeg op. Omdat hij het opneemt voor de Berberjeugd wordt hij in 1977 verbannen.

Op 27 december 1994 wordt pater Deckers samen met drie confraters in Tizi-Ouzou vermoord. Hun uitvaart wordt bijgewoond door duizenden moslims. Tussen 1994 en 1996 worden in het totaal 19 religieuzen in Algerije om het leven gebracht. Onder hen ook de bisschop van Oran, Pierre Claverie, en zeven monniken uit Tibhirine, van wie hun getuigenis wereldwijd bekend wordt met de film Des hommes et des dieux.