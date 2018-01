Vermoord toen hij opkwam voor vrouwenrechten CHARLES DECKERS WORDT 24 JAAR NA DOOD IN ALGERIJE ZALIG VERKLAARD DAVID ACKE

31 januari 2018

02u42 0 Antwerpen Paus Franciscus heeft zopas beslist dat de Antwerpse pater Charles Deckers (70) deze zomer zalig verklaard zal worden. Pater Deckers leidde in Algerije een opvanghuis voor jongeren, kwam op voor de rechten van de vrouw en richtte er een voetbalploeg op. Hij werd in 1994 vermoord door leden van terreurgroep GIA.

De voorbije 20 jaar zijn slechts vier mensen bij ons zalig of heilig verklaard. Die uitzonderlijke eer valt nu ook Charles Deckers te beurt, niet omdat er een wonder aan hem kan worden toegeschreven, maar wel omdat hij als martelaar is gestorven. Op 27 december 1994, enkele dagen na zijn zeventigste verjaardag, was pater Deckers op bezoek in Tizi-Ouzou, een grote stad in Algerije. Toen een groep terroristen van de GIA de basiliek van Notre Dame d'Afrique binnenviel, werd de pater doodgeschoten. Door de zaligverklaring komt pater Deckers in het korte lijstje terecht van mensen die zalig verklaard zijn in Vlaanderen.





"Er worden wel meer mensen zalig verklaard wereldwijd maar voor Vlaanderen is het toch wel iets bijzonder. Het is een erkenning voor die mensen. Wat pater Deckers betreft is het des te mooier omdat hij stond voor een samenleving waar iedereen met elkaar leeft in plaats van naast elkaar. In deze tijden waar christenen en moslims vaak gepolariseerd worden kan deze boodschap wel tellen", vertelt Lieve Wouters, redactrice van Kerknet. Voor zijn familie betekent de zaligverklaring erg veel, vertelt zijn nonkel Yvan Deckers: "Het is een erkenning voor zijn daden die hij gedaan heeft maar tegelijk hebben we bedenkingen over wat hij hier zelf van zou vinden. Charles was iemand die niet graag in de belangstelling stond. Hij was een erg bescheiden man die gewoon mensen wilde helpen. Hij zou ook nooit een topfunctie willen bekleden in de kerk. Veldwerk, dat is wat hij wilde doen."





Opvangtehuis

Pater Charles bracht het grootste deel van zijn leven door in Algerije waar hij opkwam voor de rechten van de meisjes en de vrouwen. Hij richtte er ook een opvangtehuis op en een voetbalploeg. Daar kwam hij ook op voor de berbergemeenschap die toen achtergesteld werd door de autoriteiten. Dat alles was een doorn in het oog van terreurcel GIA. Zij vermoordden de aanwezige paters, inclusief pater Deckers. Tussen 1994 en 1996 werden in totaal negentien religieuzen om het leven gebracht voor hun broederlijke getuigenis als christenen onder moslims. Zij worden allemaal zalig verklaard. De zaligverklaring is gepland voor deze zomer in Algiers.