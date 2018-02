Vermiste minderjarige gevonden 20 februari 2018

De mobiele eenheid van de lokale politie heeft het afgelopen weekend een controleactie gevoerd aan premetrostation Handel in Antwerpen. Zeventien personen werden er bij de actie meegenomen. Vijftien verbleven illegaal in ons land. Zeven van hen worden gerepatriëerd. De politie vond tijdens de actie ook een minderjarige die als vermist was opgegeven. (BSB)