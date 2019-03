Vermeende leider drugsbende

ziet auto in vlammen opgaan Patrick Lefelon

06 maart 2019

18u04 0 Antwerpen Drie in brand gestoken auto’s in één nacht, zoveel toeval bestaat niet. De politie en het Antwerpse parket gaan uit van een afrekening in het drugsmilieu. Eén eigenaar, de familie E.H., was in 2017 al doelwit van een aanslag.

Het is weer onrustig in het drugsmilieu. Dat valt op zijn minst af te leiden uit de autobranden van dinsdagnacht. De reeks van drie startte rond 3u50 met een in brand gestoken Golf 5 aan de Biekorfstraat, naast Park Spoor Noord in Antwerpen.

Tien minuten later ging een geparkeerde BMW in de Rupelstraat, aan de andere kant van Park Spoor Noord, in de vlammen op.

Nog eens twee uur later brandde in Hoboken in de Emiel Vanderveldenstraat een BMW uit. Hier ging het om een huurwagen.

Enkele auto’s die in de buurt van de uitgebrande wagens geparkeerd stonden, liepen eveneens schade op.

Achttien schoten

De eigenaars of huurders van de uitgebrande auto’s zijn in het verleden in contact gekomen met het gerecht wegens drugszaken. Dat geldt onder meer voor de familie F., de eigenaar van de uitgebrande Golf in de Biekorfstraat. Drie zonen F. werden vorig jaar vervolgd voor cocaïnehandel. Twee van hen werden vrijgesproken, een derde kreeg twee jaar cel. De man zit momenteel zijn straf thuis uit met een elektronische enkelband.

Advocaat Sahil Malik: “De uitgebrande Golf stond op naam van de moeder van familie F. Niet al haar zonen wonen nog thuis. De familie heeft niets meer te maken met drugs en wil met rust gelaten worden.”

Voor de andere familie El H. uit de Rupelstraat is het niet de eerste keer dat zij geconfronteerd wordt met geweld in het drugsmilieu. Twee jaar geleden werd de woning van de familie E.H. door onbekenden met zwaar geschut bestookt. Er werden achttien kogels in de gevel en de rolluiken afgevuurd. De man die toen in de woning was ingeschreven, Nordin E.H., is ondertussen verhuisd. Hij heeft geen officieel adres meer in België. Het Antwerpse parket vervolgt Nordin E.H. als mogelijke leider in de drugsbende van Frank De Tank. Die zaak hangt momenteel voor de raadkamer. Zijn advocaat reageerde gisteren niet op onze oproep.

De uitgebrande Renault Clio in Hoboken zou volgens bronnen in het milieu zijn gehuurd door Youssef El.Y., beter bekend als ‘Bouchiar’. De man raakte in het criminele milieu bekend als overvaller van deurwaarder Couvreur in 2006. Hij zou zich nu eveneens in de grote drugshandel hebben ingewerkt. De man is eigenaar van een wokrestaurant in de Confortalei in Deurne. Daar werd de telefoon gisteren niet opgenomen.

Moordbrigade

Volgens de politie en het Antwerpse parket wijst alles op brandstichting. De link met het drugsmilieu lijkt voor de hand te liggen. De auto’s zijn meegenomen voor sporenonderzoek. De moordbrigade van de federale politie die afrekeningen in het drugsmilieu onderzoekt, is met de zaak gelast.

Kristof Aerts van het parket: “Alle mogelijke pistes worden door de federale gerechtelijke politie onderzocht. Eerst en vooral onderzoeken wij of er een link is tussen de drie autobranden. Daarnaast zoeken wij of er een verband is tussen de betrokken eigenaars.”