Verknallen rukwinden het vuurwerk? PAS ZONDAGNAMIDDAG WORDT KNOOP DOORGEHAKT PHILIPPE TRUYTS

02u24 0 Laenen Cliff Hooge van HC Pyrotechnics is gisteren gestart in de Droogdokken met de voorbereidingen van de vuurwerkshow. Antwerpen Dat wordt vingers kruisen: zondagnamiddag weten we of de voorspelde harde wind het grote nieuwjaarsvuurwerk op de Schelde verknalt. Vuurwerkmaker Cliff Hooge ging vrijdag onverstoorbaar verder met de voorbereiding. "Tot windkracht 5 lukt het wel, ik speel nog geen paniekvoetbal."

Met opnieuw een live-uitzending op VRT staat het Antwerpse vuurwerk waar het hoort: aan de top. Kan ook moeilijk anders, met een crack als Cliff Hooge in de regisseursstoel. Met zijn Boechoutse bedrijf HC Pyrotechnics verzorgt hij nu al vijf jaar de show. Alleen moeten de weergoden meewerken.





Volgens weerman David Dehenauw wordt het kantje boordje. "De komende dagen staat er veel wind, uit het zuidwesten. Voor de oudejaarsnacht zitten we gemiddeld op windkracht 4 à 5, met in het binnenland pieken tot 70 kilometer per uur."





Afgelasting in 2006

Dat klinkt redelijk onheilspellend. Elf jaar geleden - eind 2006 - gelastte toenmalig burgemeester Patrick Janssens het vuurwerk af omdat zware rukwinden werden voorspeld. "Ons weerstation in Deurne registreerde toen rond middernacht rukwinden tot 68 kilometer per uur, uit het zuidwesten. De omstandigheden zijn nu gelijkaardig", stelt Dehenauw vast. "Elke organisator in dit land zal het goed moeten opvolgen." Dirk Delechambre, woordvoerder van de stad: "We wachten sowieso tot de 31ste voor we een beslissing nemen. Ten laatste om 16 uur hakken we de knoop door."





Te lang twijfelen, is geen goed idee. Zeven jaar geleden vroeg de Nederlandse vuurwerkmaker die de show moest verzorgen pas om 21 uur aan de stad om alles te annuleren. Er hing te veel mist. De burgemeester legde het verzoek naast zich neer omdat het te laat was om het grote publiek nog te verwittigen. Ook de recentste overgang van oud naar nieuw was door de nevel een afknapper voor de 85.000 kijkers.





Cliff Hooge begon met een team van 12 man vrijdag in de Droogdokken aan de opbouw van het ponton van waarop het vuurwerk 20 minuten lang zal worden afgeschoten. "Ik kan nog niet veel verklappen. Maar een complete stijlbreuk met de voorbije jaren komt er niet. In de soundtrack van DJ Ignacio zit voor elk wat wils. Ook de bomma en bompa op de Kaaien moeten mekaar eens goed kunnen vastpakken. We verwijzen ook naar diamant in de muziek."





Dubai

Hooge komt trouwens net thuis van Dubai, waar hij aan een vuurwerkfestival deelneemt.





Het vuurwerk wordt afgestoken ter hoogte van de Voetgangerstunnel. De bar opent daar om 22 uur en coverband Level Six warmt vanaf 23 uur het publiek op. Het beste zicht op het vuurwerk heb je vanop het Zuiderterras, de Scheldekaaien of natuurlijk de Boeienweide op Linkeroever, met de stad als decor.





Opgelet: het Steenplein is op 31 december vanaf 18 uur afgesloten voor alle publiek. Parkeren is tussen de Sint-Michielskaai en de Jordaenskaai verboden vanaf 14 uur. Doorgaand verkeer op de Scheldekaaien kan nog tot 21 uur. De Lijn legt de hele avond en nacht feestbussen in (www.delijn.be/oudejaar).





Duimen maar dat het meevalt met die wind.