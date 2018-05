Verklein je ecologische voetafdruk en win 04 mei 2018

De stad Antwerpen en districten dagen hun inwoners uit om hun ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te maken en zo te strijden voor de titel van 'Gemeente met de Kleinste Voetafdruk'. Het district of de gemeente die de meeste vooruitgang boekt, wint de wedstrijd. Antwerpenaars wordt gevraagd de komende maanden hun voetafdruk geleidelijk te verminderen. Dat kan door minder vlees te eten of vaker de fiets te gebruiken. Het resultaat van die maatregelen kan je opvolgen via de app 'For Good'. De app geeft tips en uitdagingen waardoor je zowel je persoonlijke ranking als die van uw district kan volgen. Gedurende de Klimaatstrijd geeft het EcoHuis regelmatig nieuwe besparingstips. Op www.deklimaatstrijd.be vindt u de link naar die app en meer informatie over de wedstrijd. (ADA)