Verkiezingsprogramma PVDA telt 190 (!) pagina's 17 april 2018

Het leek alsof sp.a maandagochtend met alle persaandacht wilde gaan lopen. Om de kandidatuur van ATV-gezicht Karl Apers aan te kondigen, werd ijlings een persconferentie georganiseerd. Precies op het moment waarop PVDA de voorstelling van haar verkiezingsprogramma had gepland. Toeval of niet? De extreemlinkse partij liet het alleszins niet aan het hart komen.





PVDA bevraagde bijna 9.000 mensen om te komen tot een visie van 190 (!) pagina's, met een 150-tal voorstellen. De partij pleit bijvoorbeeld voor 'integrale wijken'. "Zorg voor geconcentreerde stadsontwikkeling met ook diensten als de post, de bib, de bankautomaat en ook de bakker dichtbij. Moeten inwoners minder ver, dan beperk je ook het verkeer."





Wat denkt PVDA over mobiliteit? "De auto moet ontmoedigd worden, met beter openbaar vervoer als ruggengraat, onder meer met een Singeltram, een lightrail in de haven, maar ook 'stadsdeelwagens', zoals de Velo-deelfietsen."





Een lijst stelt PVDA over een aantal weken voor. "Omdat we eerst het programma wilde uitwerken, om daar dan de juiste mensen voor te vinden", aldus voorzitter Peter Mertens. (BJS)