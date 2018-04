Verkiezingen18 - Groen en sp.a in Berchem samen naar de kiezer TT

21 april 2018

10u13

Bron: Belga 0 Antwerpen In het Antwerpse district Berchem trekken Groen en sp.a in oktober opnieuw samen naar de kiezer. Lijsttrekker wordt Freya Piryns (Groen), op de tweede plaats komt Erkan Ozturk (sp.a). "Deze lijst is een verderzetting van de goede samenwerking die we de afgelopen zes jaar hebben opgebouwd", zegt Piryns.

Prioriteiten voor de lijst worden mobiliteit, participatie en samenleven.

"Het zogenaamde Berchem-model bestaat ondanks het huidige bestuur", zeggen Piryns en Ozturk. "Wij willen verder gaan en een schepen van Samenleven benoemen die bestaande initiatieven verder uitbouwt. Het Berchem-model kan nog beter."

Het district wordt nu bestuurd door een coalitie van N-VA, Open Vld en CD&V.

In de stad Antwerpen was ook sprake van een gezamenlijke lijst van sp.a en Groen, onder de noemer Samen. Maar Groen trok zich terug nadat in de media berichten waren opgedoken over hoe plaatselijk sp.a-voorzitter Tom Meeuws bij De Lijn herhaaldelijk zijn bevoegdheid zou hebben overschreden bij grote financiële uitgaven.

Sp.a en Groen komen nu in de stad en in acht van de negen districten apart op. Enkel in Berchem blijft een kartel sp.a-Groen bestaan.