Verkeerscontrole in Slachthuisstraat: politie arresteert twee vluchters Toon Verheijen

25 maart 2019

De verkeerspolitie van de Lokale Politie Antwerpen heeft zondag een actie gehouden in de Slachthuislaan. Er werden 124 voertuigen aan de kant gezet. Geen enkele bestuurder had een glaasje te veel op, maar er werden wel twee bestuurders betrapt onder invloed van drugs. Zij moesten hun rijbewijs inleveren voor twee weken. Nog eens elf bestuurders kregen een proces-verbaal voor het inrijden van een straat in de verboden rijrichting. Twee andere bestuurders driegen geen gordel waarbij het in één van de gevallen ging om drie jonge kinderen die vooraan in een bestelwagen zaten hoewel er maar plaats was voor één persoon. De inspecteurs schreven ook twee pv’s uit voor overladen voertuigen wat boetes opleverde van 1.200 en 1.800 euro. Twee personen werden gearresteerd omdat ze de politie te slim af wilden zijn en een omweg kozen. De bestuurder had cannabis gebruikt en de passagier had 11 pakjes met hasj in zijn bezit. De mogelijke dealer verbleef illegaal in het land.