Verkeerschaos dreigt voor fans Dimitri Vegas & Like Mike

12 december 2018

The Garden of Madness in het Sportpaleis moet vrijdag een topoptreden zijn van Dimitri Vegas & Like Mike. Toch moeten fans zich goed voorbereiden op de verkeerschaos. Met de staking van onder andere De Lijn zou het wel eens zeer moeizaam kunnen gaan, te meer de auto nemen op een vrijdagavond in volle spits eigenlijk geen slim idee is.

Door de staking verwacht De Lijn sowieso hinder op het stedelijk netwerk, en dus ook in Antwerpen. “Op de stadsnetten van Antwerpen en Gent zal De Lijn de werkwillige chauffeurs inzetten op de prioritaire assen. Hierdoor krijgen de reizigers een beter aanbod dan wanneer de werkwilligen verspreid over het hele net aan de slag gaan. Hoeveel en welke prioritaire lijnen worden bediend, hangt af van het aantal chauffeurs dat aan de slag gaat. De aanpak met de prioritaire lijnen geldt voor de eigen chauffeurs van De Lijn. De chauffeurs van de verpachte lijnen bedienen hun vaste trajecten", klinkt het.