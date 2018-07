Verkeer Liefkenshoek groeit te snel VERDRIEVOUDIGING FILE-UREN: TRANSPORTECONOOM SLAAT ALARM PHILIPPE TRUYTS

07 juli 2018

02u37 0 Antwerpen De Liefkenshoektunnel is steeds meer verzadigd. Van januari tot mei reed er 8,5 procent méér verkeer door. En vorig jaar was het aantal file-uren al verdrievoudigd. "Hoog tijd om serieuze knopen in de Antwerpse mobiliteit door te hakken", zegt transporteconoom Thierry Vanelslander (UAntwerpen).

Jarenlang gold de Liefkenshoektunnel - zeg maar de R2, met ook nog de Tijsmanstunnel en de Beverentunnel - als een rustige route. Maar kijk: vanaf 2014 begon de verbinding aan een onstuitbare opmars. Vorig jaar werd voor het eerst de kaap van 10 miljoen voertuigen overschreden.





"Toch is het niet zo dat de 'knip van de Leien' tot de grote stijging van de drukte op de R2 heeft geleid", zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder Vlaams Verkeerscentrum. "De sterke toename begon al in maart 2017, drie maanden vóór de knip. En de avondfiles aan de Liefkenshoektunnel ontstonden vier jaar geleden. Intussen blijft het aantal incidenten op de zuidelijke ring toenemen, waardoor we wel moeten adviseren om via de Liefkenshoek te rijden."





Twee uur file per dag in 2017, een jaar ervoor 'slechts' drie kwartier. Grootste knelpunt: Lillo. Je moet een optimist zijn om voor de Liefkenshoektunnel geen naderend infarct te voorspellen.





Economie

Antwerps transporteconoom Thierry Vanelslander ziet een hele set aan problemen. "Er is een pak containerafhandeling van rechter- naar linkeroever verhuisd (terwijl zeer veel containers naar het oosten moeten, red.), het verkeer wordt overal drukker en onze economie groeit vrij sterk. Stilaan moeten we ons afvragen of we de bloedtoevoer voor onze economie niet aan het afsnijden zijn. Met grote gevolgen voor de welvaart. Want je wil het fileprobleem niet oplossen door havenactiviteiten te verliezen. De overheid zet te veel in op extra wegen om het verkeer vlot te trekken. In het Toekomstverbond dat Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) en de actiegroepen sloten, is er een bijkomende Tijsmanstunnel én dus meer verkeer via de Liefkenshoektunnel ingeschreven. De tol zou daar verlaagd worden, op de zuidelijke ring zou je tol moeten gaan betalen. Leuk hoor, maar nóg meer auto's en vrachtwagens via de R2 duwen: ik zie niet hoe je dat gaat doen. Je moet gewoon je hele mobiliteit structureel aanpassen."





Hoe dan? "Met een slimme sturing via een variabele kilometerheffing, handhaving van regels - zoals op rij- en rusttijden - en meer containervervoer via spoor en water. Al moet je ook hier realistisch blijven: zelfs als het ambitieuze plan slaagt om het spooraandeel van 7 naar 14 procent te verhogen, groeit het aandeel wegverkeer nog steeds met een aantrekkende economie. De binnenvaart? Daar zie ik problemen. Kleinere vaarassen worden opgegeven, het aantal kleine binnenschepen vermindert."





Kortom: heeft iemand een Marshallplan met veel centen in de aanbieding?