Verhuis gokkantoor wekt weerstand 13 maart 2018

02u26 0 Antwerpen De uitbater van gokkantoor Tipwin in de Franckenstraat wil graag verkassen naar het vroegere pand van De Krak in de Nationalestraat. Dat wordt nu verbouwd. Maar bij sommige handelaars in de buurt stuit dat op weerstand. Al is het de vraag of de federale overheid wel een kansspelvergunning zal geven.

De Krak staat al enkele jaren leeg. Opticien Eddy Blondé weet dat maar al te goed. Voor zijn deur staat de werfcontainer van het pand. "Ik word daar niet gelukkiger van. Als iemand zich afvraagt waarom de leegstand hier in de straat zo groot is: al die containers van verbouwingen. Ze trekken ook vuiligheid aan."





Toch zegt hij er geen problemen mee te hebben als er een zaak voor sportweddenschappen zou worden gevestigd. "Zolang het deftig en netjes wordt uitgebaat."





Bij bloemist Driesen is het voorbehoud groter. "Zeker als er kasten staan. Een soort casino willen we hier niet. Als je enkel op sport kunt gokken, valt het nog mee", zegt de familie Driesen.





Bij het stadsbestuur is de reactie beknopt. "We begrijpen de bezorgdheid van de handelaars. De stad zal de aanvraag om te verhuizen beoordelen volgens een goede ruimtelijke ordening. Een beslissing is er nog niet", zegt Johan Vermant, woordvoerder van de burgemeester.





Kansspelvergunning

Nico Volckeryck (UNIZO Antwerpen-Stad) hoopt dat de stad rekening houdt met de bezwaren. "Er is veel passage in de Nationalestraat, je hebt veel sociale woningen in de wijk. Dan kun je je afvragen of een gokkantoor een goede zaak is."





Zelfs als de stad het licht op groen zet, heeft de uitbater van de zaak in sportweddenschappen nog een kansspelvergunning nodig. Het is dan goed mogelijk dat de perimeter bij dit soort activiteiten in zijn nadeel uitvalt. Een vergunning is immers gebonden aan één bepaalde locatie. Je kunt ze niet meenemen.





Bij Tipwin in de Franckenstraat krijgen we voorlopig geen reactie. (PHT)