Verhitte discussie rond verbrandingsoven 27 maart 2018

Een interpellatie rond de bouw van de nieuwe verbrandingsoven van Isvag zorgde gisterenavond voor een verhitte aanvaring tussen raadslid Toon Wassenberg (sp.a) en Philip Heylen (CD&V). Heylen maakte zich druk dat de cijfers van de oppositie niet klopten en dat alle partijen vertegenwoordigd zijn binnen Isvag en dan wel unaniem alles goedkeurden. "Die cijfers die wij hebben zeggen dat onze verwerkingskost veel hoger ligt dan gemiddeld Vlaanderen. Daarbij hebben we weer geen antwoord op de vraag waarom deze oven 60 miljoen duurder is dan een gelijkaardig project in Limburg," reageerde Wassenberg nog.





De meerderheid benadrukte wel dat de kosprijs voor afvalzakken voor de Antwerpenaar niet omhoog zou gaan. (NBA)